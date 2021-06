Erster Blick auf neuen Musik- und Kunstschulcampus in St. Pölten

Ende des 19. Jahrhunderts wurde am südlichen Ende der Maria-Theresia-Straße ein groß angelegtes Bauprojekt geplant, das allerdings nur äußerst rudimentär ausgeführt wurde.

Ab 1897 sollte eine Evangelische Waisen-Versorgungs-Anstalt errichtet werden. Von diesem Projekt wurde nur ein kleiner Teil verwirklicht. Von da an war es ein Rumpfgebäude, der verbliebene Gebäudeteil wurde nach eingehender Prüfung vom Bundesdenkmalamt als nicht schutzwürdig eingestuft.

Ab 1960 fand dort die Kinderbetreuung in Form einer eingruppigen Hortbetreuung (Grillparzer Hort) statt, die in den 80er Jahren auf zwei Gruppen erweitert wurde. Im Schuljahr 1999/2000 wurde noch der Kinderhort von der Maria-Theresia Villa in das Gebäude verlegt und ebenfalls auf zwei Gruppen erweitert. Seit dem Schuljahr 2015/16 wird der Betrieb in Form einer schulischen Tagesbetreuung geführt.