Polit-Eklat um 12 Millionen Euro teures Projekt in St. Pölten

Es war der letzte Tagesordnungspunkt einer langen Gemeinderatssitzung, doch dieser hatte es in sich. Am Montag wurde einmal mehr über das geplante Kinderkunstlabor im Altoona-Park in St. Pölten diskutiert. Der Grund: Aktivisten, die sich seit Monaten für einen anderen Standort aussprechen, hatten Unterschriften gesammelt, die in einen Initiativantrag mündeten.