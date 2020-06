„Kette ich mich an einen Baum“: Protest gegen Kinderkunstlabor

Es ist eher ungewöhnlich, dass 20 Menschen auf einmal durch den Altoona-Park in der Landeshauptstadt spazieren, normalerweise wird die Grünfläche zwischen City und Regierungsviertel nur von wenigen Menschen genutzt.

Doch an diesem Donnerstag hat sich eine Bürgerplattform auf der Wiese zwischen den prächtigen Bäumen eingefunden, sie haben Transparente und einen Brief an Bürgermeister Matthias Stadler mitgebracht. Die Aktivisten haben eine klare Botschaft: Sie wollen nicht, dass der Park verbaut wird.

12 Millionen Euro Kosten

Wie berichtet, haben sich Stadt und Land entschlossen, hier das Kinderkunstlabor zu errichten. Es ist das Leutturmprojekt im Rahmen der Landeskulturhauptstadt 2024, insgesamt werden zwölf Millionen Euro investiert. Es gehe darum, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stadtchef Stadler bei der Präsentation, den Kindern nicht nur zeitgenössische Kunst zu vermitteln, sondern sie auch selbst in Ateliers experimentieren zu lassen.