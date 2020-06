St. Pölten: Scherzanrufer brachte Pizzeria-Chef zum Kochen

Als hätte es die Gastronomie in Zeiten von Corona nicht schon schwer genug, machen manche Kunden nun auch großen Ärger. So geschehen in der Landeshauptstadt St. Pölten, wo ein Scherzanrufer nun den Chef einer Pizzeria zum Kochen brachte.

170 Pizzen bestellt

Zwei Mal bestellte der Anrufer gleich mehrere Pizzen, doch als diese geliefert wurden, fand der Bote an der Adresse niemanden vor. Doch damit war der Spuk noch nicht zu Ende. Beim dritten Anruf bestellte der Unbekannte gleich 170 Pizzen.

Ermittlungen

Doch diesesmal blieb der Ofen kalt, der Unternehmer hatte bereits Lunte gerochen und brachte keine Lieferung mehr auf den Weg.

Die Polizei St. Pölten findet die Aktion ebenfalls nicht lustig, sie hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.