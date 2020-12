St. Pölten: Neues Gebäude für Kinderbetreuung und Musikschule

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Das Gebäude in der Grillparzerstraße 17 hat schon bessere Zeiten gesehen. Laut der Stadt St. Pölten befinde es sich in einem schlechten baulichen Zustand. Eine Vielzahl an Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten seien in den letzten Jahrzehnten notwendig gewesen, um der widmungsgemäßen Nutzung zu entsprechen.

Nun gab der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung grünes Licht für die erste Phase des Bauprojekts und beschloss die Kosten für das ordnungsgemäße Planerfindungsverfahren. Mit der Abwicklung des Vorprojekts wurde die Immobilien St. Pölten GesmbH & Co KG beauftragt.

Mehr Platz benötigt

Momentan befinden sich in dem Altbau insgesamt 130 Kinder der Grillparzer-Volksschule in schulischer Tagesbetreuung. Dringenden Platzbedarf meldet auch die Musik- und Kunstschule an, die massiv steigende Schülerzahlen zu verzeichnen hat. Im Schuljahr 2019/2020 wurden mehr als 2.000 Schüler dort unterrichtet.

„Wir wollen auf dem rund 6.200 m² großen Grundstück ein Projekt umsetzen, welches moderne Unterrichtsräumlichkeiten und ausreichend große Gruppen- und Freizeitbereiche bietet und somit dem Standard der Bildungseinrichtungen in unserer Landeshauptstadt entspricht“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).