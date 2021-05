Forderung nach Klimabilanz, Parkanalyse und Transparenz

„Das Argument, dass ein heutzutage bestehendes Gebäude aufgrund von Techniken zur Wärmedämmung energieeffizienter sei, zählt nicht. Denn die so ‚eingesparte‘ Energie kann die durch das Abriss-Neubau-Vorgehen verlorengegangene Energie nicht mehr einholen, wie Berechnungen deutlich zeigen“, heißt es in einer Aussendung von Fridays for Future Krems. Das Projekt sei ein enormer Verlust und Neuverbrauch an Energie, Emissionen und Ressourcen. Das Haus sei noch lange nicht Abriss-bedürftig und mit dem Bau von Luxus-Wohnungen würde leistbarer Wohnraum in Krems Innenstadt verloren gehen.

Zudem kritisieren die Unterstützer der Petition die geplante Tiefgarage. „Aktuelle Verkehrsplanung bestätigt, dass zukunftsträchtiges Verkehrsmanagement in alternativen Verkehrsmitteln liegt, und sicher nicht im Ausbau des motorisierten Individualverkehrs in der Innenstadt durch die Errichtung einer weiteren Tiefgarage“, so die Bewegung.

Bei der Aktion wollten die Aktivisten mittels Infostand die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen sowie den Menschen die Dringlichkeit dieser Thematik vor Augen führen. „Wir arbeiten transparent und dieses Vorgehen erwarten wir uns auch von den Behörden“, so Nutz.