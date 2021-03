Immer stärkerer Widerstand gegen Haus-Abriss in Krems

Dass statt dem Wohnhaus ein Hotel und eine Tiefgarage geplant sind, sorgt zusätzlich für Ärger bei den Aktivistinnen. „Dass man in einer Innenstadt im Jahr 2021 noch eine Tiefgarage bauen möchte, ist ein Wahnsinn“ so Nutz. Sie nennt Paris als Vorbild. Dort schaue man vermehrt, dass der Autoverkehr aus dem Stadtzentrum rausgehalten wird.

Rückenwind bekommt die Petition von vielen Initiativen: „Architects for Future Austria“, „Bauten in Not“ und „Orte - Architekturnetzwerk“ sprachen sich gegen einen Abriss aus. „Das innerstädtische Bauensemble bietet hohe Lebensqualität. Die nutzungsflexible, bis zu 150 Jahre alte Bausubstanz besitzt einen guten Nutzungsmix mit leistbarem Wohnraum, baukulturelle, energetische sowie soziale Nachhaltigkeit“, sagt Norbert Mayr von „Bauten in Not“. Ein Abriss des „wertvollen Bestandteils“ sei angesichts der Klimakrise unverantwortlich. „Ich finde es beschämend für unsere Generation, dass sich gegen solch hemmungslose Fehlentwicklungen die Jugendlichen stellen müssen“, so Mayr.

Wertvolle Bausubstanz

Die Österreichische Gesellschaft für Architektur setzt sich bereits seit 1965 für die Erhaltung gefährdeter, wertvoller Bausubstanz ein. Von dort heißt es zu dem Projekt in Krems, dass die Prioritäten heute lauten müssen: Weiternutzen, umnutzen, umbauen und erst, wenn gar nichts anderes mehr geht, neu bauen.“

Auch viele Anrainerinnen und Anrainer unterstützen die Petition. So erzählt eine Mieterin des Gebäudes, dass sie zuerst zurückhaltend gewesen sei: „Ich dachte, es ist ja nicht mein Besitz. Aber ganz abseits von meiner Wohnsituation bin ich gegen diesen Abriss. Ich weiß schon, dass ein Architekt da etwas Schönes hinstellen kann, aber eine Tiefgarage im Stadtbild ist ein Irrsinn.“

Die Firma SK Immobilien GesmbH war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.