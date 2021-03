Symposion Dürnstein startete mit Thema "Lebensmittel Bildung"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Das 10-Jahr-Jubiläum des Symposions Dürnstein unter dem Motto "Lebensmittel Bildung: Was wir in unbeständigen Zeiten brauchen", veranstaltet von der NÖ Forschungs- und BildungsgesmbH (NFB), findet dieser Tage aufgrund der Pandemie online statt. Den Eröffnungsvortrag hielt Literat Michael Köhlmeier live aus der Minoritenkirche Krems/Stein. Von dort wurde das Event aufgrund der technischen Voraussetzungen gestreamt.

"Die Menschheit ist immer dann weitergekommen, wenn einer aufgestanden ist und gesagt hat: Ich glaub, es geht ein bisschen anders." Barbara Schwarz, ehemals Bürgermeisterin von Dürnstein und später Landesrätin, nunmehr NFB-Geschäftsführerin, brachte in ihren Begrüßungsworten zum Ausdruck, dass Bildung mehr sein müsse als rein affirmatives Wissen.

Türen öffnen

In dieselbe Kerbe schlug Ursula Baatz, von Beginn an Kuratorin des Symposiums: Ihr gehe es darum, Türen zu öffnen zu einem "tieferen demokratischen Verständnis und Selbstverständnis". Zur aktuellen Situation merkte Baatz kritisch an, dass Kultur seitens der Politik offenbar nicht als Schlüsselfaktor zähle und Bildung nicht als systemrelevant erachtet werde: "Das Recht auf Kultur fehlt in der österreichischen Verfassung."

Bildung sei die Basis allen Fortschritts, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Videobotschaft. Altlandeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) mahnte im Rahmen eines von Katja Gasser (ORF) moderierten Podiumsgesprächs, nicht aus reinem Materialismus die Sensibilität für das zu verlieren, was frühere Generationen überliefert haben.

Fortschritt und Wohlstand sollten auf ein menschliches Maß zurückgebracht werden, so Pröll, der befürchtet, dass ohne digitale Humanisierung "der Mensch auf der Strecke bleibt". In Bezug auf Lernfähigkeit von Politikern formulierte Pröll: "Jemand, der meint, am richtigen Weg zu sein, und davon nicht mehr abrückt, der ist nicht am richtigen Weg."