Der Frühling klopft an: Sechs Wanderrouten in der Wachau

Ob man die Wintermonate eher mit sportlichen Indoor-Aktivitäten oder gemütlich auf der Couch verbracht hat, in der Region ist jedenfalls für jeden die passende Wanderroute dabei.

St. Michael-Rundweg

Der Rundweg erstreckt sich über 7,02 Kilometer und verläuft vorbei an Weingärten, Wald und Donau. Wanderlustige erwartet damit viel Abwechslung und ein paar besondere Plätze entlang Route, für die man etwa zweieinhalb Stunden braucht. Auch für nicht geübte Wanderer ist die Strecke geeignet.

Der Startpunkt ist am Kirchenplatz in Spitz. Nach rund einem Kilometer Wanderung zwischen den Weingärten erreicht man bereits die erste Sensation – das Rote Tor. Wem die schöne Aussicht auf den Tausendeimerberg und Spitz den Atem nimmt, kann dort auf einer Bank eine Pause einlegen. Auf halber Strecke gelangt man auch schon zum zweiten Highlight – den Pfennigfleck. Der Felsvorsprung lockt mit einer traumhaften Aussicht über Spitz. Durch den Wald geht die Tour weiter bis man schließlich an der Wehrkirche von St. Michael vorbeikommt. Auf dem Treppelweg entlang der Donau verläuft der Weg retour nach Spitz.