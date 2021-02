Gartenzwerge gesucht: Kittenberger Erlebnisgärten starten Casting

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Noch sind die ersten Anzeichen zaghaft, doch langsam aber sicher zieht bald der Frühling ins Land. Mit dem Frühjahr beginnt auch in den Kittenberger Schaugärten die neue Gartensaison.

Vorbereitungen laufen

Doch bis zur Eröffnung am 13. März wird noch an den Gartenkreationen gefeilt. So steht auch im Gartenzwerg-Irrgarten Veränderung an, da die kleinen Bewohner nun nach vielen Jahren in den Ruhestand gehen.

Die Suche nach neuen Gartenzwergen wurde für Betreiber Reinhard Kittenberger aber zur Herausforderung, denn "der Markt für Gartenzwerge ist nicht mehr das, was er einmal war." Deshalb ist nun die Hilfe von Privatpersonen gefragt.

Zwergen-Casting

Im Rahmen des Kittenberger Zwergen-Castings sollen nun verstaubte Gartenzwerge aus Gartenhütten ihren Weg in den Irrgarten finden. Mindestens 30 Zentimeter groß, aus Kunststoff und in gutem Zustand sollten die neuen Bewohner sein.