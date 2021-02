Von Wien ins Waldviertel: Den Traum vom eigenen Marktgarten verwirklicht

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ihr halbes Leben verbrachten Roman und Tatjana Marchel in der Großstadt Wien, bis es sie vor wenigen Jahren ins Waldviertel und in die Wachau, an den Jauerling, verschlug.

„Der Umzug nach Niederösterreich war ein Wunsch nach mehr Grün, nach mehr Draußen und überhaupt nach Veränderung“, erklärt Roman Marchel. Im Nachhinein betrachtet seien das genau die Wünsche, die der Gartenbau erfüllt, weiß die Familie drei Jahre nachdem sie „Erdenglück“, einen Garten am Jauerling, gegründet hat.

Vom Hobby zum Beruf

Die Gärtner erzählen, wie aus einem anfänglichen Hobby eine Berufung und später auch ein Beruf wurde. „Meine Frau hat vor vielen Jahren einen kleinen Hausgarten angelegt, der mich dann immer mehr in seinen Bann gezogen hat“, so Roman Marchel. „Zwei, drei Winter hindurch haben mich die Pläne für den Frühling gewärmt.“

Die Entscheidung, einen eigenen Marktgarten in der neuen Heimat aufzubauen, sei dann aber über Nacht gekommen.

Vielfalt auf kleiner Fläche

„Im Vorhinein galt es viel zu recherchieren, so half ich unter anderem auch bei einer Bio-Gärtnerin in der Umgebung aus.“ Gearbeitet wird bei „Erdenglück“ rein händisch, biologisch und mit viel Wertschätzung für den Boden. „Wir wollen den Boden reicher, nicht ärmer machen.“ Neben Vielfalt legt die Familie aber vor allem auf die Qualität ihrer Produkte wert.