Münzsammler in der Wachau: Die Sammlerleidenschaft bleibt

Die Mitglieder der Numismatischen Gesellschaft der Wachau teilen eine gemeinsame Leidenschaft – das Münzensammeln. Gegründet wurde der Verein 1973 von einer Gruppe engagierter Sammler. „Seither hat der Verein das Ziel, numismatische Interessen und den regen Austausch der Mitglieder und Sammler untereinander zu fördern“, so Otto Ruske, der 2001 zum Obmann der Numismatischen Gesellschaft der Wachau gewählt wurde.

Jahrelange Leidenschaft

Zuvor war er bereits viele Jahre als Schriftführer im Verein tätig. Mit seiner Münzsammlung begann er aber viel früher – vor 42 Jahren. „Ich war schon in der Schule sehr am Fach Geschichte interessiert“, sagt Ruske. 1973 lernte er dann einen Kollegen kennen, der schon seit vielen Jahrzehnten Münzen sammelte. „Ich war von der Vielfältigkeit seiner Münzsammlung fasziniert“, erinnert sich Ruske.

Sechs Jahre nach dem Kennenlernen begann der Obmann mit seiner eigenen Sammlung. Sein erstes Stück war ein Kremser Pfennig aus dem Jahr 1130, der in der Auslage einer Kremser Bank zum Verkauf stand. „Krems war im 12. Jahrhundert die erste österreichische Münzstätte“, weiß der Sammler. Eingeführt in den Verein wurde der Obmann durch denselben Kollegen und dort wuchs die Leidenschaft, so Ruske.