NS-Gedankengut: Kremser Maria Grengg-Gasse wird umbenannt

Seit dem Jahr 1990 heißt das kurze Straßenstück, in dem sich in Krems ein Kindergarten, eine Volksschule und ein Schülerhort befinden, Maria Grengg-Gasse. Der NS-belastete Straßenname war immer wieder Grund für Diskussionen. Nun wurde im Kremser Gemeinderat ein Beschluss zur Namensänderung getroffen.

Dem ging jedoch eine emotionale Debatte voran. Die Malerin und Heimatdichterin Maria Grengg bekundete „offen ihre ideologische Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus und die Verehrung von Adolf Hitler. Obwohl viele ihrer Werke antisemitisch und rassistisch sind, wurde die Straße 1990 nach ihr benannt“. Dieser Text soll zukünftig auf einer Zusatztafel zu lesen sein. Zusätzlich wünschte sich die SPÖ eine Namensänderung zu Margarete-Schörl-Gasse.