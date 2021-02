Das Schnitzel-Drive-in bei Krems schenkt neben Semmeln auch Blumen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bei leeren Lokalen hat es die Gastronomie derzeit nicht gerade leicht. Obwohl Gäste nicht indoor bewirtet werden können, war im Schnitzel Drive-in bei Krems - Gneixendorf in den vergangenen Monaten viel Andrang. Damit das Geschäft gut funktioniert, braucht es dazu auch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dienstjubiläen

Auf die Küchenassistentin Helga Salzbauer und den Küchenchef Dumitru Talpes ist bereits seit vielen Jahren Verlass. Als einer der Küchenchefs feierte Dumitru Talpes heuer das zehnjährige Dienstjubiläum. Helga Salzbauer assistiert bereits seit 15 Jahren in der Küche des Schnitzel Drive-in.

Zum Anlass überreichte Thomas Hagmann, Bezirksstellenobmann der WKÖ Krems, den langjährigen Mitarbeiten Dankesurkunden und Glückwünsche der Wirtschaftskammer Krems. Die Inhaber des Schnitzel Drive-in, Franz und Renate Berger, zeigten sich mit Blumen und Geschenken erkenntlich.