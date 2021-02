Kremser Osterfestival "Imago Dei" erst im Juni

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Schon im Vorjahr musste das renommierte Kremser Osterfestival "Imago Dei" aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Ein Großteil des Programms sollte in der nächsten Ausgabe des Festivals, die am 11. März diesen Jahres starten sollte, gezeigt werden.

Unsichere Lage führt zu Verschiebung

Doch auch zu diesem Termin wird es im Klangraum Krems Minoritenkirche noch still bleiben, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.

Laut einer Aussendung der Veranstalter habe man sich "aufgrund der anhaltend unsicheren Lage", zu einer Verschiebung des Festivals auf Juni entschieden. Einerseits sei es nicht gewiss, ob und zu welchen Bedingungen Veranstaltungen vor Ostern überhaupt möglich seien, andererseits müssten Künstler aus dem Ausland einreisen können.

Neuer Termin im Juni

Ein genauer Termin stehe derzeit noch nicht fest. Dennoch sei man "zurzeit mit allen Beteiligten im Gespräch", viele davon hätten bereits wieder zugesagt. "Wir können sehr optimistisch sein, einen Großteil der Konzerte im Juni wie geplant durchzuführen", heißt es in einer Aussendung.

Auch die parallel zum Osterfestival geplante Installation im Kapitelsaal soll auf Juni verlegt werden.

Bereits gekaufte Karten behalten ihr Gültigkeit, Rückerstattungen sind aber ebenfalls möglich.

