Wachauer Volksfest: 100.000 Besucher werden erwartet

Man habe alles dafür getan, dass das Wachauer Volksfest nicht nur zum größten und schönsten, sondern auch zum sichersten Fest werden wird. Der Zutritt erfolgt nur nach Nachweis eines der "3G" (genesen, getestet oder geimpft). "Das überprüfen wir bereits vor der Ticketkontrolle", so Goldfuß. "Die Kontrollstationen werden bereits vor Festbeginn öffnen, wodurch weniger Wartezeiten entstehen. Für Dauerkartenbesitzer wird es die Möglichkeit geben, ihren Nachweis vorzumerken. Sollte das Event aufgrund eines neuerlichen Pandemie-Ausbruchs kurzfristig doch nicht stattfinden können, werden alle Dauertickets zum vollen Preis zurückgekauft."

Das Gelände wolle man "hermetisch abriegeln", so die Veranstalter, zur Sicherheit werden heuer vier bis fünf Mal so viele Securitys eingesetzt. Dieser coronabedingte Mehraufwand schlägt sich laut Veranstaltern natürlich auch finanziell nieder: 150.000 Euro mehr müssen investiert werden. Um dies zu stemmen, hat der Gemeinderat der Stadt Krems Unterstützungsgelder zugesichert. Außerdem gäbe es heuer auch kein Discozelt.

Waldviertler Schmankerl vom Förderband

Selbst das traditionelle Riesenrad am Wachauer Volksfest habe in diesem Jahr keine geschlossenen Gondeln. Neuerungen gibt es auch in der Gastronomie - auch wenn diese nichts mit dem Coronavirus zu tun haben. So wird der Waldviertler 2- Hauben-Wirt Michael Kolm (Bärenwirt aus Arbesbach bei Zwettl) nach dem "Running-Sushi"-Konzept heuer Waldviertler Tapas per Förderband servieren. Neben Feuerflecken und Waldviertler Knödel von Christian Vlasaty wird es ebenso Stelzen, Grillhendl und Spanferkel sowie Vegetarisches von Ludwig Kleinlehner geben.

Zum kulinarischen Angebot gehört in Krems, als Schnittpunkt von fünf wichtigen Weinbaugebieten (Wachau, Kremstal, Kamptal, Traisental, Wagram) natürlich auch der Wein. Die besten Tropfen wird es an der Magnum Bar von Schloss Dürnstein-Hausherr Christian Thiery geben.

Von Rock ’n’ Roll bis Bundesheer

Musik kommt von der Rock ’n’ Roll-Gruppe „The Monroes“, auch Volksmusik, Schlager, DJs und Rockbands werden geboten. Für Unterhaltung sorgen außerdem neben verschiedenen Fahrgeschäften, wie beispielsweise einem 33 Meter hohen Kettenkarussel, auch verschiedene Thementage.

So präsentiert sich das Österreichische Bundesheer, das mit dem Militärkommando NÖ und der 3. Jägerbrigade aus Mautern Kooperationspartner des Wachauer Volksfestes ist, am 27. und 28. August mit einer großen Geräte- und Infoschau.