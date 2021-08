Volksfest-Gaudi trotz Corona im Land

Auch in Linz hält man nach wie vor am Urfahraner Markt fest, der vom 2. bis 10. Oktober über die Bühne gehen soll. „Wir arbeiten an einem Präventionskonzept. Denn die Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle“, so Vizebürgermeister Bernhard Baier auf KURIER-Nachfrage. Ob nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern zugelassen wird, wollte er nicht sagen. „Aber klar ist, dass alle Regeln und Auflagen eingehalten werden müssen. Dazu gehört die 3-G-Kontrolle, ob geimpft, getestet oder genesen. Und dazu müssen wir das Areal abgrenzen.“

Keine Wiener Wiesn

Abgesagt wegen Corona wurden hingegen der traditionelle Villacher Kirchtag, das Golser Volksfest im Burgenland oder die Wiener Wiesn im Prater. Im von Experten kritisch eingestuften Herbst könne man nicht riskieren, dass die Wiesn zu einem Superspreader-Event wird, erklärte Organisator Christian Feldhofer. Und von einer Sparversion halte man nichts. Die Stürmischen Tage und die Stammersdorfer Weintage in Floridsdorf sind genauso abgesagt. Stattfinden wird hingegen der Neustifter Kirtag vom 20. bis 22. August, wenn auch nur in sehr abgespeckter Form.