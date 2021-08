Krems: Einige Straßensperren wegen Wachauer Volksfest

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Die Aufbauarbeiten für das Wachauer Volksfest haben bereits begonnen. Start ist am 26. August in der Kremser Innenstadt. Daher sind aber auch einige Umleitungen und Straßensperren notwendig.

Sperre

So ist die Ringstraße zwischen Kreuzung Utzstraße und Meyereckstraße gesperrt. Die Durchfahrt für Autos ist in der Kaiser-Friedrich-Straße zwischen Ringstraße und Schillerstraße sowie in der Utzstraße zwischen Ringstraße und Edmund-Hofbauer-Straße nicht möglich. Die Regelungen gelten voraussichtlich bis 8. September.