Verbotene Abbrandarbeiten sorgten in Krems für Feuerwehreinsatz

Zwei Männer führten am Sonntag sogenannte Abbrandarbeiten in der Nähe eines Waldes in Krems durch. Diese sind aufgrund der aktuellen Waldbrandverordnung jedoch strengstens verboten.

Jegliches Feuerentzünden und Rauchen verboten

Aktuell ist aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen erhöhten Gefahr von Waldbränden in den Waldgebieten sowie in deren Gefährdungsbereichen im Bezirk Krems jegliches Feuerentzünden und auch das Rauchen verboten.