Unfall in Krems: Fahrzeug prallte gegen Tormauer

Mitglieder der Feuerwache Hollenburg (Stadt Krems an der Donau) vernahmen am Morgen des 1. August einen lauten Knall. Das Geräusch war die Folge eines Unfalls, der sich in einer unübersichtlichen Kurve ereignete. Eine Pkw-Fahrerin verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte in eine Hauseinfahrt und knallte dabei in eine Tormauer.