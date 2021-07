Felssturz auf der Wachaubahn: Zug krachte trotz Notbremsung in Geröll

Die Wachaubahn ist daher seit Sonntag, kurz nach 12 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Es ist zu einer Betriebsunterbrechung gekommen, bestätigt die Pressesprecherin der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG), Katharina Heider-Fischer, gegenüber dem KURIER. „Das wichtigste ist, dass den Fahrgästen nichts passiert ist“, so die Sprecherin.

Die Passagiere mussten mit Gepäck und Rädern aussteigen und werden von einem Bus zum Bahnhof nach Emmersdorf gebracht. Laut Heider-Fischer konnte der beschädigte Zug Sonntagnachmittag langsam in Richtung Werkstatt rollen. „Ob ein Betrieb am Montag möglich ist, wird sich erst morgen in den frühen Morgenstunden heraus stellen“, so die Sprecherin.