Zwei Touristenzüge starten planmäßig: „Fahren in die Normalität“

NÖ Bahnen. Dass auch das dazugehörige Achterl im Heurigen-Waggon des Reblaus-Express’ ausgeschenkt wird, ist eher unwahrscheinlich. Doch der vergnüglichen Ausflugsfahrt im nostalgischen Zug quer durch das Weinviertel soll bald nichts mehr im Wege stehen. Die niederösterreichischen Bahnen starten nämlich mit zwei ihrer Ausflugsbahnen planmäßig bereits am 20. März.

Noch bestimmen die Bauzüge das Geschehen auf den meisten Schienenstrecken der Landeseisenbahngesellschaft. Doch mit dem Reblaus-Express und der Wachaubahn werde man ab 20. März in die heurige Ausflugssaison starten, kündigte die Geschäftsführerin der nö Bahnen, Barbara Komarek an. „Wir sind natürlich im Massenverkehr und im öffentlichen Verkehr an alle Auflagen der Covid-Verordnungen gebunden. Es gibt bei uns FFP2-Maskenpflicht in den Fahrzeugen. Und auch der Abstand von zwei Meter ist einzuhalten, außer in Ausnahmesituationen beim Ein- und Aussteigen“, verwies die Managerin auf die grundlegenden Corona-Bestimmungen für die Fahrgäste.