Frühlingsausflug: Drei Wanderrouten zur Dirndlblüte im Pielachtal

Wer keine weite Reise von der Landeshauptstadt auf sich nehmen will kann bereits in Ober-Grafendorf, am Tor des Tales, die ersten Dirndlblüten entdecken.

Dort findet man gleich unweit des Bahnhofes in Richtung Kirchenplatz eine ganze Alle voller Dirndlstauden. Spaziert man weiter in Richtung des Sportplatzes, befinden sich auf der rechten Seite sogar Dirndlplantagen.

Sportliche Wanderung

Wer es gerne etwas sportlicher mag, kann auch den Geisbühel in der Gemeinde Rabenstein erwandern. Dort finden sich unzählige alte Dirndlsträucher, manche nennen den 841 Meter hohen Berg, auch „1.000-Dirndl-Berg“.