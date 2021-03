Kamerunschaf Lilo verstärkt Hammerpark in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Hammerpark in St. Pölten verkündet Nachwuchs in der Kamerunschaf-Familie. Babyschaf Lilo ist in der Nacht von 21. auf 22. Februar zur Welt gekommen.