S34: Verkehrsentlastung oder Umweltsünde?

Ausflügler verstopfen die Straße am Wochenende

Die hohe Verkehrs- und Lärmbelastung vermiest vor allem B20-Anrainern in den Ortschaften Wilhelmsburg und St. Georgen ihre Wohngegend. Und das nicht nur zu Stoßzeiten, sondern auch am Wochenende, wenn der Verkehr für Ausflüge in Richtung der Berge rollt. Die S34 würde lang ersehnte Entlastung bringen.

Außerdem würde die im Traisental ansässige Industrie von der S34 profitieren. Lastautos könnten dadurch in weiterer Folge bereits in Wilhelmsburg auf die Autobahn auffahren. Auch das Pielachtal wäre durch die Anschlussstelle Völtendorf direkt an das Autobahnnetz angebunden, was die Auffahrt St. Pölten Süd entlasten würde.

Nachhaltige Entlastung

Da die S34 als vierspurige Schnellstraße geplant ist, könnte auch steigendes Verkehrsaufkommen abgefedert werden, so das Argument der Befürworter.

Außerdem könne der Bau der Schnellstraße Anstoß für ein groß angelegtes Verkehrskonzept sein, welches Bahn, Bus und Radwege eingliedert. Somit würde es zu einer nachhaltigen Entlastung kommen, heißt es.