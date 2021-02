S34: Naturschutzverhandlung startet mit Kundgebung der Gegner

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Normalerweise stehen momentan Menschen in Reih und Glied vor dem VAZ St. Pölten an, um einen Antigen-Test durchführen zu lassen. Am Mittwochmorgen versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem VAZ aber aus einem Grund, nämlich um einer Kundgebung der St. Pöltner Grünen beizuwohnen.

Anlass dafür war die heute im VAZ St. Pölten startende naturschutzrechtliche Verhandlung des Landes Niederösterreich. Nachdem im Jänner das Projekt von der Asfinag abgeändert wurde und ihm somit vor dem Bundesverwaltungsgericht stattgegeben wurde, wird nun auf Landesebene weiter über den Bau verhandelt.

"Völlig sinnlos"

Der designierte Grüne Gemeinderat Walter Heimerl-Lesnik sprach in seiner Eröffnungsrede von der S34 als "völlig sinnloses Bauwerk".