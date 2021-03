St. Pöltner Eiszauber war mit 15.000 Besuchern großer Erfolg

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Eine erfolgreiche Premiere legte der "Eiszauber" in der Landeshauptstadt St. Pölten hin. Die Eisfläche am Rathausplatz, die sogar um die Pestsäule führte, wurde vom Publikum sehr gut angenommen, heißt es aus dem Rathaus. Mit Ende Februar endete nun das Angebot, das eine Woche vor Weihnachten in Kooperation mit der Firma Leiner gestartet war.