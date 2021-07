Gefrierkammer soll Artenschutz in Schiltern verbessern

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit mehr als 30 Jahren setzt sich der gemeinnützige Verein "Arche Noah" in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems) für die Erhaltung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt ein. Über die Jahre wurde ein Samenarchiv aufgebaut, dass über 5.500 verschiedene Sorten, darunter 800 Bohnen-, 600 Tomaten- und 150 Erbsensorten, beinhaltet.

Alternative Lagerung für Saatgut notwendig

Für den regelmäßigen Anbau wurde das oft alte, seltene und regional angepasste Saatgut bisher in luftdichten Flaschen gelagert. In der Flaschenlagerung nehme die Keimfähigkeit und auch die Triebkraft jedoch nach drei bis vier Jahren stark ab, so der Verein in einer Aussendung. Nicht alle Sorten würden aber innerhalb von vier Jahren durch Anbau erneuert werden können.