Kindermusical in NÖ: Ein Gespenst im Erlebnisgarten

Ritter Rost, der Drache Koks, das Burgfräulein BÖ und viele Freundinnen und Freunde zaubern gemeinsam das ideale Rezept für ein Kindermusical im Sommer. Intendant Werner Auer bringt gemeinsam mit dem Team des Kindermusicalsommers Niederösterreich eine weitere Episode der beliebten Ritter Rost-Reihe auf die Bühne der Gartenarena in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern (Bezirk Krems-Land).

Während Ritter Rost verzweifelt versucht ein Ritter-Turnier zu veranstalten, um sein Ritter-Patent zu behalten, treibt Koks der Drache mächtig viel Schabernack auf der Eisernen-Burg. Als die Turmuhr plötzlich Mitternacht schlägt, bekommt er plötzlich Besuch von einem wahrhaftigen Gespenst. Die beiden freunden sich an und spuken gemeinsam durch das Schloss. Was dabei alles schiefläuft, können Musical-Begeisterte Familien in Schiltern selbst herausfinden.