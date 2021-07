Krems von der Schokoladenseite kennenlernen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Einst als Handelsstadt bekannt, ist Krems heute nicht nur zu einer Kultur- und Studentenstadt geworden, sondern trägt seit dem Vorjahr auch den Titel „Süßeste Stadt Österreichs“. Mit 30 Bäckereien, Konditoreien und Patisserien bei fast 25.000 Einwohner ist die „süße Dichte “ nirgendwo sonst so hoch.

Anlass genug für Fremdenführerin Monika Hauleitner (Kremskultur), einen eigenen süßen Streifzug durch die Kremser Altstadt anzubieten, der nicht nur für Touristen viele neue Einblicke bringt „Es ist eine große Freude, wieder durch die Stadt führen zu können“, sagt die Kremser Fremdenführerin vor dem Beginn ihrer Tour, die jeden Mittwoch um 14 Uhr mit einer Einführung vor dem Steiner Tor beginnt. Denn durch die Pandemie war dies lange nicht möglich. Mit von der Partie sind an diesem Tag sieben Urlauber aus Deutschland und Österreich sowie der KURIER.