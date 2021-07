Original Wachauer Marille lässt noch auf sich warten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nur ganz wenige Bäume schimmern schon leicht orange in der Wachau. Die Originale Wachauer Marille braucht eben noch ein wenig Zeit, bis sie reif ist. Obstbauern gehen von einem Erntestart rund um den 20. Juli aus.

Nach einem Ernteausfall von rund 90 Prozent im Vorjahr dürfe man für diese Saison vorsichtig optimistisch sein, sagt Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille: „Die Qualität passt eigentlich immer.“ Es gehe eher um die Menge. „Wir werden keine sehr große Ernte haben. Ich schätze, da sind wir leicht unter dem Durchschnitt. Die Früchte werden, glaube ich, schön groß.“

Auch heuer hatten Landwirte mit Frostnächten zu kämpfen. Viele setzten Öfen ein, um den Schaden zu begrenzen. Durch den langen Winter kam es spät zur Blüte. Daher ist der Ausfall in diesem Jahr nicht so dramatisch. In den kommenden Wochen könnte jedoch der Hagel noch zu einer Gefahr werden.