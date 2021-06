Kremser Altstadt im Juli ganz im Zeichen von "Alles Marille"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Marillenknödeln, Marillenschaumrollen, Marillensekt oder Marillen Bowle ... in der Kulinarik gibt es im Sommer in Krems und der Wachau kaum etwas, wo die Frucht nicht dazu passt. Daher wird das Event "Alles Marille" heuer einen ganzen Monat gefeiert.

Ab 2. Juli verwandelt sich die Kremser Altstadt und Gastronomen bieten die Frucht in unterschiedlichsten Variationen an.