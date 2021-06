Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eigentlich klang Michael Buchleitner, Organisator des Wachau-Marathons, vor wenigen Wochen noch sehr euphorisch. Die raschen umfassenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen ließen bei ihm eigentlich die Hoffnung wachsen, dass das Event in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Doch nun wurde die offizielle Absage der Lauf-Veranstaltung verkündet.

"Euphorie hat unser gesamtes Team erfasst, als die Bundesregierung verkündete, Großevents wieder zu ermöglichen. Zwischenzeitlich ist diese Aufbruchsstimmung einer Ernüchterung gewichen. Scheinbar ist die Zeit doch noch nicht reif für ein Sportevent, wie den Wachau Marathon", informieren die Veranstalter nun. "Die neuen Varianten der Corona-Mutationen, divergierende Experten-Aussagen und erneut steigende Zahlen im Ausland verunsichern große Teile der Bevölkerung und verhindern die Rückkehr zur Normalität."