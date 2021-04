Bereit für den Frühling: Was man jetzt bei der Gartenarbeit beachten muss

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Auch wenn sich der Frühling heuer schon einige Male gezeigt hat, scheint er noch für ein paar Wochen im Winterschlaf zu verharren. So manche Nacht könnte noch einmal Frost bringen und der ein oder anderen Pflanze das Leben kosten. Deswegen ist es wichtig das gewisse Know-How zu haben und keine voreiligen Einsetzaktionen zu starten.

Mara Müller ist Pflanzenexpertin und leitet unter anderem Seminare beim Verein „Arche Noah“ in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems). Der Verein setzt sich mittels Aktivismus, Bildungsarbeit sowie Archivierung und dem Verkauf von Saatgut für den Erhalt und die Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt ein.

Im Gespräch mit dem KURIER gibt die Pflanzenexpertin Tipps und Tricks was jetzt für die Gartenarbeit im Standby-Frühling wichtig ist.