Spitzer Marillenkirtag entfällt auch diesen Sommer

In der 70-jährigen Geschichte des Spitzer Marillenkirtags, wurde die jährliche Veranstaltung erst zwei Mal abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie und des daraus folgenden Veranstaltungsverbots entfällt das für 16. bis 18. Juli geplante Spektakel nun auch in diesem Jahr.

Jubiläumsprogramm auf 2022 verschoben

„Der Marillenkirtag ist neben der Sonnwendfeier, das wichtigste und aufgrund seines langen Bestandes auch traditionsreichste Fest im Veranstaltungskalender der Tourismusregion Wachau. Umso bedauerlicher die begründete und Corona-bedingt notwendige Absage“, so Andreas Nunzer, Bürgermeister der Marktgemeinde Spitz.

Oberstes Ziel sei der Schutz und die Gesundheit der freiwilligen Helfer und der Bevölkerung sowie der Gäste. Das geplante Jubiläumsprogramm wird jedoch nicht verworfen. Von 15. bis 17. Juli nächsten Jahres soll das Fest nachgeholt werden. „Freuen wir uns auf einen Marillenkirtag 2022“, so der Bürgermeister.