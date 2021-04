Frost im Obstgarten: Millionenschaden erwartet

Die vergangenen Frostnächte haben landesweit für Schäden im Pflanzenbau gesorgt. So schlimm wie im Vorjahr sind die Schäden heuer vorerst nicht. Es gibt sie aber in unterschiedlichem Ausmaß in verschiedenen Regionen vor allem beim Obst. Der Ackerbau ist nicht betroffen, erläuterten Experten auf APA-Anfrage am Freitag. Wie hoch die Ausfälle sind, lässt sich vorerst noch nicht beziffern. Sie werden erst erhoben, könnten aber in die Millionen gehen.

"Schäden sind über das Bundesgebiet verstreut in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden", sagte Mario Winkler, Sprecher der Hagelversicherung. "Die Vorsorgemaßnahmen wie Räuchern und Frostberegnung haben teilweise gegriffen, Schäden gibt es aber trotzdem. Wie hoch diese sind, lässt sich vorerst aber noch nicht sagen.

Es könnte in die Millionen gehen, weil wertvolle Kulturen betroffen sind." Die Schadenserhebung werde aber noch bis Mitte der kommenden Woche dauern. Schäden gebe es vor allem bei Kirschen und Marillen. Zum Teil drohten aber auch beim später blühenden Apfel Qualitätseinbußen.