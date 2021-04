Wachauer Marille von Kälteeinbruch kaum gefährdet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Es war nur ein kurzer Gruß vom Frühling, ehe die Temperaturen wieder gesunken sind. Vielerorts fiel sogar Schnee. Noch hat der Wetterumschwung aber zu keinem großen Schaden im Obstbau geführt.

Aktuell gebe nur vereinzelt Schäden - etwa bei der Marillen- und Kirschblüte - im Süden und Osten von Österreich, heißt es von der Hagelversicherung. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. In den nächsten Tagen könnte es schlimmer werden.