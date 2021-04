Wachauer Marillenbäume zeigen sich in voller Blüte

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Weder Regen noch Lockdown können den Marillenbäumen in der Wachau ihre Schönheit nehmen. Nun ist es wieder so weit - die Bäume blühen - erfreulicherweise später als im Vorjahr. Denn je länger der Winter, desto später die Blüte und umso größer die Chance, dass es keinen Frost mehr gibt, der den Früchten schaden kann.