Vorbild Krems: Villach will sich Hochwasserschutz abschauen

In Villach will man die bestehende stationäre Hochwasserschutzmauer gegen die Drau erhöhen. Das soll mit Mobilelementen umgesetzt werden. Um sich dafür das nötige Know-How zu verschaffen, besuchten nun einige Vertreter aus Villach die Stadt Krems.