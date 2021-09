Wo die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich aktuell am höchsten ist

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit 378 Fällen pro 100.000 Einwohner, hat die Stadt Krems aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich. Auf dem zweiten Platz liegt Braunau am Inn mit einer Inzidenz von 300.

Über den Zusammenhang zwischen den steigenden Zahlen und dem Wachauer Volksfest war bisher nichts bekannt. Mehr als eine Woche nach Ende des Wachauer Volksfests in Krems wurden am Montag nun Corona-Zahlen mit Bezug zur Veranstaltung bekannt.