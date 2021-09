So ist die aktuelle Lage auf den Intensivstationen

Am Montag wurden 21.253 aktive Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, ein leichter Rückgang gegenüber Sonntag um 56. In den vergangenen 24 Stunden starb ein Mensch in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.840 Menschenleben in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner starben seit Beginn der Pandemie 121,4 Menschen an oder mit Covid-19.