"Skeptiker wurden Lügen gestraft": Wachauer Volksfest-Veranstalter ziehen Bilanz

Am Sonntag endete das Wachauer Volksfest nach elf Veranstaltungstagen. Gleich am Montag zogen die Veranstalter in einer Aussendung durchaus zufrieden Bilanz.

Wenige Fälle trotz 100.000 Besuchern

Durch nur "einige wenige Infektionsfälle", die auf Kontakte beim Event zurückzuführen seien, bei weit über 100.000 Besuchern fühlen sich die Gastgeber Claudia Altrichter und Erwin Goldfuß in ihrer laut eigenen Angaben "mutigen Entscheidung" zur Durchführung des Events bestätigt.