In den sternförmig auch auf allen möglichen Nebenstraßen zurollenden Autoschlangen lagen die Nerven bei vielen Autofahrern blank. „Es hilft alles nichts, ich muss hier den Test machen, das ist mir von der BH so vorgeschrieben worden“, schilderte ein Autofahrer. „Das muss man fotografieren, das glaubt dir sonst niemand“, zückte eine Betroffene im Stau ihr Handy.

Nach den Tausenden gehorteten Gratis-PCR-Test aus den mittlerweile eingestellten Tankstellenautomaten und einer Panne mit PCR-Testergebnissen vom Wochenende ist das Drive-in-Dilemma in NÖ eine weitere Last in der für viele so beschwerlichen Zeit.

Verkehrsleitsystem

Im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) werden einerseits die so rasch angewachsene extrem hohe Zahl an Testpersonen als Grund für das Chaos genannt, anderseits würden auch sehr viele ohne Einladung über die Hotline 1450 zu den amtlichen Teststationen kommen. Ein Hauptgrund für den enormen montägigen Stau war jedoch, dass einer der zwei eingesetzten Tester krank geworden war. Es musste Ersatz gesucht werden. Man sei aber laufend bemüht die Kapazitäten und Öffnungszeiten der Teststraßen zu optimieren, erklärte Anton Heinzl, der Sprecher der Gesundheitslandesrätin. Er kündigte an, dass es ab Dienstag ein spezielles Verkehrsleitsystem zu der Teststraße geben wird.