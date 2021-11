Corona im Mittelpunkt des Städtetags in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der am Mittwoch startende 70. Städtetag wird sich in St. Pölten schwerpunktmäßig mit der Corona-Pandemie und den allgemeinen Folgen der Krise beschäftigen. Vertreter von 259 Mitgliedsgemeinden aus ganz Österreich werden sich bis Freitag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt einfinden. Es ist die erste derartige Tagung seit 2019 vor Publikum, damals gastierte man im burgenländischen Rust.

Krise als zentrales Thema

Die offizielle Eröffnung geht am Mittwochnachmittag im VAZ über die Bühne, dabei sein wird neben Städtebund-Präsident Michael Ludwig (SPÖ) auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Ebenfalls angekündigt ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich am Wochenende allerdings wegen einer positiven Corona-Testung einer Mitarbeiterin im Home Office befunden hatte.

Am Donnerstag gibt es Arbeitskreise zu Themen wie "Krisenfeste Gemeindefinanzen" und "Post-Corona-Stadtmanagement". Für die abschließende Podiumsdiskussion am Freitag mit dem Titel "Jugend: Raus aus dem Krisenmodus" ist u.a. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) angesagt. Generell steht die Veranstaltung unter dem Motto "Mittendrin und Miteinander: Gemeinsam sind wir Stadt".

700 Teilnehmende werden erwartet

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), gleichzeitig Vorsitzender des NÖ Städtebundes, möchte sich im Rahmen der Tagung parteiübergreifend für Investitionen in die Städte von Bundesseite stark machen. "Wir alle brauchen Geld für den öffentlichen Personennahverkehr, der von den Einnahmeausfällen durch die Krise auch hart getroffen wurde", führte Stadler ins Treffen. Rund 700 Bürgermeister und Kommunalpolitiker aus ganz Österreich und europäische Vertreter werden erwartet. Niederösterreichs Landeshauptstadt soll "bundesweit im besten Licht" präsentiert werden, kündigte der Bürgermeister an.