Thema Europa noch bis April 2022 in St. Pölten präsent

Dass dieses Thema auch ohne den aktuellen Anlass "25 Jahre Österreich in der EU" polarisiert, merke man an den positiven Rückmeldungen des Publikums, wie auch der Projektpartner, so die Kuratorinnen Lisa Ortner-Kreil und Barbara Horvath von der Gegenwartskunstinitiative "art hoc projects".

Verlängerung

Deshalb werde die ursprünglich nur für ein Jahr geplante Installation nun verlängert. "Auch die Tatsache, dass die dunkle Jahreszeit ins Haus steht und sich das für Neonkunst besonders gut eignet, hat uns bewogen, 'IN THIS TOGETHER' noch ein halbes Jahr länger laufen zu lassen", so die Veranstalterinnen.

Parallel zur Kunstinstallation sind im Stöhr-Haus in der Kremser Gasse in den Offices von "foryouandyourcustomers" weiterführende Arbeiten der beiden Kunstschaffenden zu sehen und zu erwerben.

Alle Infos unter: arthocprojects.at/inthistogether