Ein Rucksack voller Geschichte im Museum NÖ

Im Rahmen der Eröffnung wird beim Wohnhaus der Familie Fantl in Bischofstetten (Bezirk Melk) auch eine neue Gedenktafel enthüllt. Ein Gürtel, der Walter Fantl-Brumlik in seiner Zeit im KZ Auschwitz-Birkenau immer weiter, aber auch zum Talisman wurde, ist von nun an ebenfalls im Haus der Geschichte in St. Pölten zu sehen.