Unterwegs im Dschungel der Landeshauptstadt

Einige der tierischen Stadtbewohner, kann man bei „Wildnis Stadt“ auch real kennenlernen, wie etwa Zitterspinnen und Waldmäuse. Dass St. Pölten nicht nur innerhalb der Museumsmauern wild ist, wird neben einem Rundgang durch den Museumsgarten, der ebenfalls Teil der Ausstellung ist, vor allem auch im Hauptausstellungsraum klar.

Wildes St. Pölten

Dort begegnet man Reihern und Bibern, deren Heimat die Traisen oder die Viehofner Seen sind. Mit Videomaterial taucht man in die St. Pöltner Wasserwildnis ein. Doch auch an Land bietet die Landeshauptstadt Lebensräume wie etwa im Hammerpark oder in privaten Gärten. So filmten Bewohner im Stadtgebiet einen Eisvogel, der sich im Gartenteich bediente.