Paradiesisch buntes Programm im St. Pöltner Stadtmuseum

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ob das Paradies am 9. und 10. Oktober tatsächlich im Stadtmuseum der Landeshauptstadt zu finden sein wird, ist fraglich. Inspirierende Impulse, wie man vielleicht auch während des Alltags wie im Paradies leben kann, werden aber im zweiten Stock des Hauses auf jeden Fall gegeben. Und zwar mit den stündlichen Vorträgen und Workshops des „Paradise in the City“ – ErlebnisMarktFests, das der gleichnamige Kulturverein veranstaltet.

Selbstheilung im Fokus

So dreht sich laut Initiatorin Ingrid Hahnl-Bichler mit Impulsen zu beispielsweise „Tinnitus/Gehörsturz – was kann ich selber tun?“ oder „Stressbewältigung in der Schule“ viel um das Thema Selbstheilung. In den Räumen des Stadtmuseums werden aber auch unabhängig vom Programm Informationen und Beratungen zu diesen Themen bereitgestellt.

An den insgesamt 34 Ständen des ErlebnisMarktFest werden aber nicht nur Informationen, sondern auch Kreatives, unter anderem aus Holz und Ton, geboten. Zu kaufen wird es auch die selbstgestalteten „Paradise in the City“-T-Shirts – heuer in sechs neuen Farben – geben.