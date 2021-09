Konzert-Reigen für Kinder und Eltern in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

„Wir wollen alle abholen“, sagt St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. Er meint damit jenen Kultur-Schwerpunkt, der am 1. Dezember in der Landeshauptstadt starten wird. Bei „Jeunesse – Musikalische Jugend Österreich“ handelt es sich um einen Konzert-Reigen, der sich an Babys, Kinder, Schüler und Jugendliche richtet. „Wir laden unter anderem Eltern von Neugeborenen ein, mit anderen Jungeltern vormittags Konzerte zu besuchen, die normalerweise abends stattfinden“, berichtet Stadler.

Angebote

Als Spielorte fungieren das Bildungshaus St. Hippolyt, das Kulturhaus Wagram und das Cinema Paradiso. Karten für Kindergärten und Schulen gibt es bereits ab drei Euro, für Familien werden laut Elisabeth Pöcksteiner, Geschäftsstellenleiterin von Jeunesse in St. Pölten, eigene Package-Angebote geschnürt.