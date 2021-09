So wollen die Grünen St. Pöltens Innenstadt autofrei machen

Die immer wieder gebrachten Einwände, dass die Frequenz in der City unter diesen Maßnahmen massiv zurückgehen würde, lässt Purgina nicht gelten. „An den Markttagen ist die St. Pöltner Innenstadt mit Abstand am besten besucht, was zeigt, dass nicht das Auto die Innenstadt belebt, sondern ein attraktives Einkaufserlebnis. Die Verlagerung des Autoverkehrs aus der Innenstadt auf die Zonen außerhalb der Promenade reduziert also nicht nur Emissionen, sondern attraktiviert auch den Wirtschaftsstandort Innenstadt.“

Fest steht, dass am Domplatz künftig nicht mehr geparkt werden darf. Dafür werden Ersatzflächen geschaffen, Bürgermeister Matthias Stadler und Bischof Alois Schwarz präsentierten bereits Pläne für eine Tiefgarage unter dem Bischofsgarten.